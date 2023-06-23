Lenf kanserini ikinci kez yenen usta müzisyen Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlayan Uğur'un son 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

ENTÜBE EDİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son günlerde ünlü isimlerin paylaştığı “beyaz kan arıyoruz” ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Aranan kan kısa sürede bulundu.

Altuntaş, Özkan Uğur entübe edildiğini duyurdu.

FUAT GÜNER'DEN AÇIKLAMA

Hürriyet'e Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi veren MFÖ grubundan sanatçı Fuat Güner, "Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah" açıklaması yaptı.