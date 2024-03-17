MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda toplandı.

Delegeler ve davetliler, kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki yerini aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli de salona geldi.

Salonda, "Bir ülkü bir ömürden uzun her sevdadan büyük", "İlk günkü azim ve kararlılık bitmeyen gurur ve onurla", "Devir artık Türk devridir", "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" ile "Geçmişin gururu yarının umudu" yazılı afişler yer aldı.

Salonda kurulan platformdaki dev ekrandan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları ve partinin genel merkez binası yansıtıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de saat 10.10'da Ankara Spor Salonu'na geldi. Partililer Bahçeli'yi ayakta, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açılış konuşmasının ardından, Divan Başkanlığına delegelerin önerisi üzerine Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya oy birliği ile seçildi. Divan başkanlığının oluşmasının ardından kurultay çalışmalarına başladı.

Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında, 1300'ün üzerinde delege oy kullanacak.

Kurultaya, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ile bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşması

Kurultayda konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, 81 ili temsilen bazı illerin isimlerini okuyarak sembolik yoklama yaptı. Bahçeli'ye, salondaki partililer, "Burada" diyerek karşılık verdi.

Bahçeli, "Ülkümüzden dönersek, döneklere güvenirsek gök girsin, kızıl çıksın. Yeni yüzyıla Türkiye'nin damgasını vurmazsak, Türk ve Türkiye sevdamızdan vazgeçersek, haktan, halktan, hakikatten milim ayrılırsak, gök girsin, kızıl çıksın." diye konuştu.

Hayat yolculuğunda tomurcuk kaygısı taşımayan bir ağacın odun olmaktan başka seçeneği bulunmadığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milliyetçi, ülkücü hareketin serdengeçti yüreklerinin, 55 yıl önce yola çıkarken mutlak suretle tomurcuk derdi vardı. Lakin yeşillenen yapraklarımız kimi zaman sararıp düştü. Kuruyup sararan bu yaprakların akıbetini rüzgarlar tayin etti. Bazıları kapıyı sert çekip gittiğinden, dönmeye yüzleri kalmadı. Bazıları meçhule açtıkları yelkenler yırtılınca ıssızlığa mahkum oldu. Kimi zaman da sapı gövdemizden ayrılan baltaların darbesine maruz kaldık ancak geldiğimiz bu aşamada tıpkı bir çınar gibi Türk milletinin vicdanında kök salmasını hamdolsun başardık."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çanakkale Savaşı sonucunda kazanılan zaferin, bölgesel ve küresel dengeleri değiştirdiğini, bunun da Türkiye Cumhuriyeti'nin yol haritasını çizdiğini vurguladı.

Çanakkale'yi geçemeyenlerin bu defa Türkiye'yi topyekun geçmek için çırpındığını belirten Bahçeli, "topla tüfekle sonuç alamayanların, demlenmiş ve devşirilmiş işbirlikçilerinin taşeron kılavuzu ile bir kez daha operasyon çekmekle uğraştığını" kaydetti. Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık mirasını yağmalayan habis güruhun, 100 yılı karanlığa itmek, yaşanmaz hale getirmek, milleti mağlup etmek için yanıp tutuştuğunu ifade etti.

"Muhalefet, birbirini yiyip tüketiyor"

Muhalefet partilerinin, devletin dayandığı kurucu ilke ve esasları, milletin mukavemet zırhı olan milli birlik ve dayanışma hisarlarını yıkmak için adeta yarıştıklarını savunan Bahçeli, 2023'teki Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde hayal kırıklığına uğrayan muhalefetin, birbirini yiyip tükettiğini, sakat ve sancılı bir irade eşliğinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kara propaganda ile hazırlandıklarını öne sürdü.

"CHP'nin, terör örgütü PKK'nın siyasallaşmasını misyon edindiğini, demlenerek rotasını kaybettiğini, bu suretle bölücü korsanlar tarafından rehin alındığını" ifade eden Bahçeli, "DEM, CHP'yi maalesef dönüştürmekle kalmamış, tarihinden ve istikametinden koparmıştır." dedi.

Devlet Bahçeli, CHP'de kimin fiilen genel başkan olduğunun belli olmadığını da savunarak, "Her gün yeşeren çıkar kavgaları, insanımızı rahatsız eden gürültü kirliliği, patlak veren krizler, CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurmuş, teşhir etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

CHP'lilerin, DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul Çekmeköy'de seccade, Ataşehir'de zikirmatik dağıtan, insanımızın ekonomik durumunu sömürürken ofislerde utanmadan, sıkılmadan balya balya para sayan CHP yönetimi, ne yapsa beyhudedir. Zira DEM'lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir." şeklinde konuştu.

Hiçbir milliyetçinin bu kifayetsizlere oy vermeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Dünyanın en büyük Türk kentinin yıllarını çalan, bu kenti Ermenilerin sayan, Türk'ün adını anmayan, büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, vaatlerini unutan, CHP'yi Saraçhane'den yöneten malum zat için veda vakti gelip çatmıştır." dedi.

"Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır." diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur, buna mukabil çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır." dedi.

Bahçeli, "Bölücü terör sorunu, yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir." şeklinde konuştu.

"Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerle müzahir yerel yönetimler muhakkak tecelli etmelidir"

Bahçeli, Türkiye'nin kamburlarından kurtulması gerektiğini belirterek, "Yerel yönetimlere vurulan prangalar kırılmalıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerle müzahir yerel yönetimler muhakkak tecelli etmelidir. Zira başka alternatif kalmamıştır." diye konuştu.

CHP içindeki kaos ve karmaşanın ülkenin geneline yayılma ve sıçrama ihtimalinin korkunç olduğunu dile getiren Bahçeli, "Kendi evinde düzeni temin edemeyenlerin yerel yönetimlerde başarısızlığı kaçınılmaz hayat ve siyaset gerçeğidir. Bu gerçeği görmek için kahin olmaya gerek yoktur. Partilerini yönetemeyenlerin, asgari ilkelerde anlaşıp uzlaşamayanların, birbirlerine hürmet beslemeyenlerin, yerel yönetimlerde millete hizmet etmelerini düşünmek abesle direniş demektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta millet tarafından tevdi edilecek görev için hazır olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı, bu kapsamda ehliyet sahibidir, liyakat sahibidir, heyecan sahibidir, akıl sahibidir, ahlak sahibidir, hedef sahibidir, proje sahibidir, ülkemizin geleceği için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlıdır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın başarmasının Türkiye'nin başarısı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın başarması, Türk milletinin şahlanışıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta sandıklardan taşması, Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası, ihyası ve itibarıdır."

"Türkiye, milli birlik ve kardeşlik gücünün ivmesiyle çağların üzerine sıçrayacak"

Bahçeli, Kurultay münasebetiyle 14 ana başlık altında geleceğe dair tavır, tutum, teklif ve değerlendirmelerinin bulunduğunu bildirdi.

Millet kavramının sadece Cumhuriyet'in kuruluşunda değil, tarihin her döneminde birleştirici ve bütünleştirici bir işlev gördüğünü vurgulayan Bahçeli, hiçbir zaman etnik köken, dil ve din gibi farklılıklara itibar edilmediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesinin kurduğunu anlatan Bahçeli, partisinin ülkede yaşayan her insanı Türk milleti tanımı içinde kucakladığını, hepsine aynı gözle baktığını dile getirdi.

"Soy ve ırk temelinde bir üstünlük bizim nazarımızda yok hükmündedir." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kaldı ki üstünlük sadece takvadadır. Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü, dil, soy ve din unsurlarının üstünde sosyolojik kültürel ve tarihi bir gerçektir. Kültürlerin üst kimlikle buluşması bizim için asıl ve esastır. Bu ise asla bir dayatma ve asimilasyon değildir. Türklüğün insanlığa yön vermek isteyen fütuhat arayışıyla İslam'ın kutsal mesajları birleşmiş kahraman ve muzaffer bir irade meydana gelmiştir. Bu duygu ve ülkülerle beslenerek kurulan Türk cihan devletleri, tarihe damga vurmuştur. Kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağı olan her insanımız, bizim özbeöz kardeşimizdir, milletimizin de asli unsurudur. Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır."

Bahçeli, partisinin etnik bölünmenin önüne set çekeceğini ve operasyonlara gelmeyeceğini belirterek, "Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur, buna mukabil çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır." dedi.

"Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurumlar oluşturmak isteyenler, demokrasi, özgürlük ve insan hakkı kisvesine bürünerek hizmet edenler alçakların en alçağı, hainlerin en hainidir." diyen Bahçeli, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne hançer sağlayanların Türk'ün de, Kürt'ün de, Alevi'nin de, Sünni'nin de düşmanı olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Düşmanlardan medet ummak, teneşire uzanmaya razı olmaktır. Türk ile Kürt'ü, Alevi ile Sünni'yi birbirinden koparmanın emelini taşıyanlar, emperyalizmin tasmalı yanaşmalarıdır. Bölücü terör sorunu, yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir." diye konuştu.

PKK, YPG, PYD'nin bulunduğu yerden sökülüp atılacağını vurgulayan Bahçeli, hazırlanmasını temenni ettikleri "Bölücülükle Mücadele ve Stratejik Eylem Planı" ile ülke içindeki yıkım cephesinin çökertileceğini belirtti.

Bahçeli, "Türkiye, milli birlik ve kardeşlik gücünün ivmesiyle çağların üzerine sıçrayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, terörü bir hak arama vasıtası gören bölücülüğü demokratik mücadele şeklinde gösteren bölücü mihraklara direnecek, Kürt kökenli kardeşlerimizi amasız fakatsız bin yılın hatıralarıyla kucaklayacaktır." dedi.

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim" yönündeki açıklamalarına dair, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir konuşması, özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; 'Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz."

Devlet Bahçeli, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi

Kurultayda, partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullandı.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya 1295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Kurultay'da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkan seçilmiş oldu.

Kurultay, diğer parti organlarının seçimiyle devam edecek. Delegeler, 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda MYK'ye 43 yeni isim girdi

Genel başkanlık seçiminin ardından MYK ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin oylamasına geçildi.

Kurultayın Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, kullanılan 1258 oyun 1244'ünün geçerli olduğunu bildirdi.

Oylama sonucu MYK'de 43 yeni isim yer alırken, 32 isim yerini korudu. Yeni MYK'de 15 kişilik Başkanlık Divanı üyelerinin tamamı yer aldı.

MYK'de Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, İsmail Özdemir, Filiz Kılıç, Pelin Yılık, Tamer Osmanağaoğlu, Bahadır Bumin Özarslan, Fatih Çetinkaya, Abdurrahman Başkan, Mehmet Celal Fendoğlu, Hayati Arkaz, Özgür Bayraktar, Murat Kotra, Davut Haskırış, İbrahim Özbay, Ali Uçak, Seçkin Odabaşı, Ahmet Kürşat Azkur, Turan Şahin, Turan Şener, Volkan Uygunuçarlar, Ahmet Selim Yurdakul, Fevzi Altuntaş, Yavuz Tellioğlu yerini koruyan isimler oldu.

Eski MYK'de bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan ve Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut yeni MYK'de yer almadı.

MYK'deki 43 yeni üye, şu isimlerden oluştu:

"Vahit Kayrıcı, Levent Uysal, İlyas Topsakal, Ekrem Gökay Yüksel, Muhammet Levent Bülbül, Konur Alp Koçak, Yücel Bulut, Fevzi Zırhlıoğlu, Cemal Akın, Zühal Topcu, Hasan Kalyoncu, Erkan Haberal, Muhammet Hanifi Macit, Güzide Çıpan, Metehan Özkan, Mustafa Ertekin, Emine Güven Öztürk, Esma Özdaşlı, Osman Gür, Timur Şerif Şaşmaz, Abdülaziz Sekban, Tamer Çakıroğlu, Hüseyin Zafer Gülseven, Hüseyin Korkmaz, Utkucan Yıldırım, Hayri Bulut, Hümmet Tatar, Bünyamin Köken, Mustafa Çavuş, Metin Arı, Mustafa İzgioğlu, Umut Bağlı, Nazif Koray Nügü, Birol Gür, Mahmut Cüneyt Göz, Şahin Kartal, Fatih Tatlısu, Necdet Öztürkçü, Muhammet Fatih Yaşar, İlker Yücel, Özmen Alp Giray Erdemir, Özer Karakayacı ve Ali Yıldız."

Yeni MDK üyeleri ise Abdullah Bahadır Alperen, Kürşat Türker Ercan, Ahmet Korhan Mastı, Hilal Elmas, Tülin Tuncay, Nihat Ünver, Fikret Gökberk Osmanağaoğlu, Hatice Akkaya ve İlker İpek'ten oluşuyor.

Ayrıca kurultayda 25 yedek MYK üyesi ile 5 yedek MDK üyesi de seçildi.

Çalışmalarını tamamlayan kurultayın ardından, yeni MYK üyeleri arasından başkanlık divanı oluşturulacak.