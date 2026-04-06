MHP'nin İstanbul teşkilatlarında hareketlilik yaşanıyor. Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Semih Yalçın şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖREVDEN ALINAN İSİMDEN İLK AÇIKLAMA

Fesih kararıyla İstanbul İl Başkanlığı görevi son bulan Sertel Selim, "Bahçeli'ye bağlılık" vurgusu yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Omuzlarımıza yüklenen Mukaddes görev İstanbul il Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet bahçeli’nin emrindeyiz. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin inşallah."

YÖNTER'İN İSTİFASI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Yönter'in istifasını duyurmadan kısa süre önce yaptığı "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır" şeklindeki paylaşımı dikkat çekmişti.