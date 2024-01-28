Michael Jordan bir rekor daha kırmaya hazırlanıyor.

NBA efsanesinin giydiği altı çift spor ayakkabıdan oluşan set, New York'ta açık artırmaya çıkacak.

Koleksiyon, Michael Jordan'ın Chicago Bulls'un halkla ilişkiler direktörüne verdiği ayakkabılardan oluşuyor.

NBA ŞAMPİYONLUĞU MAÇLARINDA GİYDİ

Basketbol yıldızı ayakkabıları, kariyerindeki altı NBA şampiyonluğunun maçlarında giydi.

Koleksiyonun 7 ila 10 milyon dolar arasında satılması bekleniyor.

EN PAHALI SPOR AYAKKABI REKORU

Jordan'ın son şampiyonluğunda giydiği ayakkabılar 2 milyon 200 bin dolara satılmış; bugüne kadar satılan en pahalı spor ayakkabı olarak tarihe geçmişti. bir önceki ayakkabı rekoru da yine Jordan'a aitti.

Efsane basketbolcunun 2021 yılında açık artırmaya çıkan ayakkabıları da yaklaşık 1 buçuk milyon dolara satılmıştı.

Jordan'a ait setin açık artırmasının 2 Şubat'ta New York'ta yapılması bekleniyor.

Michael Jordan'lı kadrosuyla tarihe geçen Chicago Bulls, 1991-1993 ve 1996-1998 yılları arasında 2 kez üst üste 3'er şampiyonluk kazanmıştı.