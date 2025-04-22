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Haberde, şahsın hastaneye götürüldüğü ve midesinden, içerisinde kokain bulunan 72 adet paket çıkarıldığı ifade edildi.

Gazete, şahsın Baf Havalimanı’na bir Avrupa ülkesinden gittiğini ve polise, uyuşturucuyla bağlantısı olabileceğine dair ihbar gittiğini kaydederek, yapılan kontrollerde, şahsın polise midesinde kokain getirdiğini itiraf ettiğini belirtti.

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Fileleftheros gazetesi üçüncü ülke vatandaşı 52 yaşındaki bir şahsın, cuma gecesi Baf Havalimanı’nda, midesinde kokainle yakalandığını yazdı.

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