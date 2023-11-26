Bunlar da ilginizi çekebilir

Yunan sahil güvenliği bölgede denizden ve havadan kayıp 14 denizcinin bulunması için arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Tuz taşıyan "Raptor" adlı yük gemisinin şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgaların arasında kaldığı belirtiliyor. Ambarları su alan geminin aşırı ağırlık nedeniyle batmış olduğu düşünülüyor.

Ege'de fırtına yük gemisi batırdı. Gemide 14 mürettebat bulunduğu açıklandı. Şiddetli fırtına nedeniyle batan geminin Mısır'dan yola çıktığı ve İstanbul'a doğru gelmekte olduğu kaydedildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.