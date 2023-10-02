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Törene 6 aylık bebeği Yağız Asaf ile katılan şehidin eşi Edanur ve şehidin annesi Fatma Bozlağan tabuta sarılarak ağladı.

Develi ilçesi Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bozlağan'ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Mikail'in amcasının oğlu Hüseyin Bozlağan'ın ise cansız bedeni bulunmuştu.

İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren teröristler, veterinerin aracını hain planları için kullanmıştı.

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