Millet İttifakı 14 mayıs seçimlerinde yüzde 35 oy aldı. CHP ve İyi Parti'den toplam 213 milletvekili Meclis'e girdi.

CHP yüzde 25,3 oyla, 169 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti 9,7 oyla 44 milletvekilliği aldı.

Millet İttifakı Meclis'te çoğunluğu yakalayamadı. Cumhur İttifakı'nın yaklaşık 14 puan gerisinde kaldı, iki ittifak arasında 109 milletvekili fark oluştu.

CHP'nin oyları 2018 seçimlerine göre yaklaşık 3 puan, milletvekili sayısı da 23 arttı.

CHP LİSTESİNDE 6 PARTİ MECLİS'E GİRDİ

CHP listelerinde 6 partiden 39 milletvekili meclise girdi. Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10, Demokrat Parti 3 ve İYİ Parti ve Türkiye Değişim Partisi 1'er milletvekilliği kazandı.

Bu isimler CHP'den ayrılırsa CHP'nin sandalye sayısı 130'a inecek.

CHP ve İYİ Parti 16 ilde seçime tek liste ile girme konusunda anlaşmıştı. Bu çerçevede İYİ Parti'nin aday göstermediği Rize'de, CHP 44 yıl sonra milletvekili çıkardı ve Tahsin Ocaklı milletvekili oldu.

CHP 2018'de vekil çıkaramadığı, bu seçimde İYİ Parti'nin aday göstermediği Düzce ve Erzincan'da da birer milletvekilliği kazandı.

Diyarbakır'dan da ipi göğüsleyen Sezgin Tanrıkulu ile 21 yıl sonra bir CHP milletvekili seçildi.

İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTTI

İYİ Parti'nin oyları 2018 seçimleriyle hemen hemen aynı kaldı. 43 olan milletvekili sayısı 44'e çıktı.

CHP'nin aday çıkarmadığı ve İYİ Parti adayıyla girilen illerde ise 2018 seçimiyle aynı sonuçlar çıktı. Bazı illerde oy oranı arttı ama milletvekili çıkarmaya yetmedi.