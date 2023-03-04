İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ayrılmasının ardından CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ev Demokrat Parti genel başkanları bir araya geldi.

Saat 17.00 sularında başlayan toplantı, yaklaşık 4,5 saat sürerek 21.30'da sona erdi.

5 parti, 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te yine Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. İYİ Parti, toplantıya Meral Akşener'in katılmayacağını açıklamıştı.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki gerçekleştirilen görüşme öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı kapıda karşıladı.

Görüşmede, Meral Akşener'in açıklamaları ve cumhurbaşkanı adayı ele alınacak.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Millet İttifakı olarak, bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.

* Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi ve ayrıca tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Millet İttifakının belediye başkanları da şimdiden bu taahhütlerin gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

* Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz.

* Düne ve bugüne sıkışmadan, “Yarının Türkiye”sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.

* Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir!

* Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız.”