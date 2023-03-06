İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştükten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İYİ Parti lideri Akşener bu görüşmeler sonrası Millet İttifakı'nın toplantısı öncesi son dakika masaya katılma kararı aldı.

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde Kıbrıs saati ile 15.00'da başlayan liderler toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantının ardından Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı.