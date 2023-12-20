CTP Milletvekili Ongun Talat, bütçede eğitime ayrılan payı eleştirerek, kamusal hizmetlerin devlet tarafından taviz vermeden yürütülmesine yeterli olmadığını belirtti.

Ayrılan paydana personel giderlerine giden oranın sağlıklı bir oran olmadığını söyleyen Talat, eğitimin birikmiş sorunları bulunduğunu dile getirdi.

Sosyo ekonomik farklılıkların eşit olmayan bir eğitime yol açmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Talat, bütçeye bakıldığında tam gün eğitim konusunda somut bir hedef olmadığının görüldüğünü söyledi.

Talat, üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerle ilgili rakamlara değinerek, Girne ve İskele’de sayının arttığını ve bölgeler düzeyinde farklılık bulunduğunu ifade etti.

Ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin uyumu bakımından dil kursu açılmasının “tatmin edici bir formül olmadığını” söyleyen Talat, hem dil hem de kültürel adaptasyona yönelik merkezi, kamusal bir formüle ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

TC Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği'nin faaliyetlerini eleştiren Talat, Türkiye ile işbirliğini reddetmediklerini ancak faaliyetlerde Büyükelçilik faaliyetinin ötesine geçildiğini savundu.

“Türkiye’de iktidarın KKTC’de örgün ve yaygın eğitimde din eğitiminin yeterli olmadığını düşündüğünü” iddia eden Talat, son dönemde dini eğitim konusunda atılan adımların bunu sağlamaya yönelik olduğunu savundu.

Talat, Bakan Çavuşoğlu’na “Tarikatlar ve cemaatlerin faaliyetleriyle ilgili olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz, faaliyetlerine son verecek misiniz?” sorusunu yöneltti.

Ders kitaplarında “evrim teorisi konusunda yapılan değişiklikte insan unsurunun çıkarıldığını” söyleyen Talat, “Kıbrıs’ta hiçbir çevrenin evrim teorisiyle ilgili bir sorunu yok. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Bu ithal bir gündemdir” dedi.

Geçici ve sözleşmeli öğretmen uygulamasının nitelik ve kaliteyi düşürdüğünü savunan Talat, kamuoyunda adaletsizlik duygusu da yarattığını söyledi.

Talat, DAÜ’ye ilişkin Bakan Çavuşoğlu’nun maaşları ön plana çıkaran tavrının değişmesi gerektiğini söyledi.