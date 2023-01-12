ÖZEL HABER - Bahar Sancar

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılında, KKTC’de Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi ile Anadolu’da Kıbrıs adasında yaşananları ve verilen tarihi mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak adına böyle bir sergiyi hayata geçirmekten dolayı Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak yaşadıkları gururu aktaran Benter, “2023 Yılına girdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı. Milli Mücadeleyi ve o günlerde Anadolu’da ve Kıbrıs’ta adamızda yaşananları daha iyi anlamamız ve etüt etmemiz gerekir. Sergiyi hayata geçirirken, gençlerimize ve çocuklarımıza tarihimizi daha iyi öğretmek, öğretmenlerimize tarihimizi aktarmalarında bilgi ve farklı kaynaklar ile destekler sağlamak, Milli ve Manevi değerlerimizin gücünü hatırlamak ve yeniden hissetmek, Kıbrıslı Türklerin Kurtuluş Savaşı sırasında Ana Vatan için yaptıkları yardımları, fedakârlıkları ve bağlılığı hatırlatmak ve birleşince var olabileceğimizi, birleşemediğimizde ne kadar savunmasız ve tehlikede olduğumuzu göstermek istedik” dedi.

Konuşmasının devamında Benter, Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi’nde Milli Mücadele yıllarına ait birbirinden değerli parçaların sergileneceğinin altını çizerek, vatandaşlarımızın bu eşsiz sergiyi görmeye davet etti.

Kıbrıslı Türklerin Milli mücadele yıllarında Anadolu’da bulunan soydaşlarına destek için o yokluk dönemlerinde ellerinden gelen tüm yardımları yaptığını ve büyük bir dayanışma örneği gösterildiğini hatırlatan Prof. Dr. İbrahim Benter, “Kıbrıslı Türklerin bir çoğu kayıklarla, gemilerle Anadolu’ya giderek Milli mücadeleye destek verdi. Türkiye’de tahsil yapan Kıbrıslı Türkler cepheye gidip savaşmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda birçok Kıbrıslı Türk Milli Mücadele sırasında şehit düşmüştür. Bunlar arasında, Dr. Hüseyin Zekai Cengiz, Hasan Makri, Salih İnegöl, Savaş Pilotu Yüzbaşı Hacı Mehmet Sadık Efendi ve Dr. Mehmet Ali Erginel bulunmaktadır” bilgilerini paylaştı.

Anadolu’da verilen mücadelenin yanı sıra, Kıbrıs’ta da Milli mücadeleye destek için önemli girişimler yapıldığının altını çizen Benter, “İngiliz döneminde Anadolu’da esir düşenlerin bir kısmı Kıbrıs adasına gönderildi. Esirler bugünün Askeri Kampı Gülseren bölgesine yerleştirildi. Çok işkencelere maruz kaldılar” dedi.

Benter, “Kıbrıs Türkleri esirlere yardım için çok çabaladı. Yasak ve riskli olmasına rağmen halk esirlere yemek ulaştırdı. Bunlardan biri de Balaban Köyü’nden Mehmet Guselli’dir. Kendisi fırıncı idi. Gece yarısı gizlice fırını açar ve her gece esirler için ekmek yapardı. Zeytin ve hellimi gizlice kampa yollardı” dedi.

Tüm bunların yanı sıra Kıbrıslı Türklerin tüm maddi imkânlarını ortaya koyarak Milli mücadeleye destek verdiğini aktaran Benter, “Nüfuslu ve varlıklı kişiler hiç boş durmadılar. Bana ne? Demediler. İmkânlarını ve canlarını ortaya koyarak mücadeleye destek oldular. Ancak İngilizlerin eline geçen plan sonucunda hepsi evlerinden aniden alınıp Girne Kalesinde ağır şartlarda hapis yattılar” şeklinde konuştu.

Milli Mücadele Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi’ni hayata geçirmekten dolayı büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Benter, “Bu serginin hayat geçmesinde bizlerden katkılarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Sergimiz 6 ay boyunca, haftanın her günü halkımızın ziyaretine açık olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.