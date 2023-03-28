Savunma sanayiinde en çok heyecan yaratan projelerden biri olan MMU için çalışmalar devam ederken ABD medyası yerli ve milli uçağı mercek altına aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ana entegratörlüğünü üstlendiği MMU'da en çok dikkat çeken detaylardan biri uçakta yer alan sensör konfigürasyonu oldu.

YENİ BİR KONFİGÜRASYON

MMU'nun görüntülerini inceleyen The War Zone platformunun paylaştığı analizde, uçağın ön ucunda yeni bir tür sensör konfigürasyonunun bulunduğuna değinildi.

"BENZERİ YOK"

MMU'nun ön ucunda yer alan sensörlere dikkat çekilen analizde "Günümüzde sahada veya geliştirilmekte olan, bilinen gelişmiş savaş uçağı tasarımları arasında benzersiz olan bu düzenleme, önemli faydalar sağlayabilir" yorumuna yer verildi.

F-16'LARIN YERİNİ ALACAK

AA'ya göre MMU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması

düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak.

Türkiye, projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasına girecek.