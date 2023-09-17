A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı.

TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.



NELER YAŞANDI?



60 yaşındaki çalıştırıcı EURO 2024 Elemeleri grup aşamasında Ermenistan mağlubiyeti sonrası eleştirilmişti. Kuntz yönetimindeki milliler Ermenistan sonrası Japonya ile özel maça çıkmış ve 3-2 mağlup olmuştu.



Bu maçın ardından Kuntz oyuncuları suçlayıcı açıklamalar yapmış, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Kuntz kendi bacağına ateş etti" yorumunda bulunmuştu.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?



Kariyerinde ilk ve son defa Almanya dışına çıktığı 1995-1996 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kuntz futbol oynadığı dönemde kariyerinde 600 maçta 239 gol attı. Almanya Milli Takımı ile de 30 maçta 11 gole imza attı.



Futbolculuk kariyerine 1 Uefa kupası 1 Bundesliga Gol Krallığı, 1 Bundesliga Yılın Futbolcusu ve 1 de DFB-Pokal (Almanya Ulusal Kupa Turnuvası) Gol Krallığı ödülünü sığdırdı.



Kuntz teknik direktörlük kariyerinde ise Karlsruher takımı ile Almanya 4. Lig şampiyonluğu, Almanya U21 takımı ile Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.