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Bangladeş'te 2019'da çift rahimli kadının bir ay arayla ikiz bebek doğurduğu bildirilmişti.

Alabama Üniversitesinden uzmanlar, çift rahimliliğin kadınların yüzde 0.03'ünde görüldüğünü ve bu durumda ikiz bebek ihtimalinin milyonda bir olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabından kendisiyle ilgilenen sağlık ekibine teşekkür eden Hatcher, yılbaşı tatilinin tadını kızlarıyla çıkaracağını belirtti.

Hatcher, nadir görülen hamilelik ve 20 saati aşan doğumun ardından kız bebekleriyle taburcu edildi.

Alabama Üniversitesi Hastanesi'nde doğum yapan 32 yaşındaki Hatcher, çarşamba günü ilk, perşembe günü de ikinci kızını dünyaya getirdi.

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