İstanbul'un Fatih ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta bulunan 5 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 12.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü, tüm binayı kapladı.

Alevler Mısır Çarşısı'nı, dükkanları, işletmeleri de tehdit etmeye başladı.

Büyük panik yaşandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede oluşan hasarın boyutu inceleniyor.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yangının çıktığı bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, yangında can kaybı ya da yaralı olmadığını belirtti.

Soğutma çalışmaları neticesinde yangının çıkış sebebinin itfaiye tarafından ayrıca raporlanacağını kaydeden Vali Gül, yangın çıkan restoranın ahşap olduğunu aktardı. Gül, "Biraz daha hızlı yayılmış ama hızlı müdahalede bulunulmuş. Yangın söndürüldü. Geçmiş olsun." dedi.