Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Umm Irak Platosu'nda daha önce izine rastlanmamış 100 metre uzunluğunda devasa bir arkeolojik saha keşfetti. 10.000 yıllık bir geçmişe sahip olan bu alan, insanlık sanatının ilkel dönemlerinden modern yazılı döneme kadar nasıl evrildiğini tek bir noktada gösteriyor.

Doğal kaya sığınağının tavanında, 10 bin yıl öncesinin izlerini taşıyan kırmızı pigmentli hayvan figürleri ve sembollerin yanı sıra, ilerleyen dönemlere ait Nabati dili ve Arapça kitabeler yer alıyor. Bu çeşitlilik, bölgenin tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından kesintisiz bir sığınak olarak kullanıldığını kanıtlıyor.

Sığınak içerisinde bulunan antik ocak kalıntıları ve taş bölmeler, buranın on bin yıl boyunca insan toplulukları için güvenli bir liman olduğunu doğruluyor. Yetkililer, bu keşfin Mısır'ın antik tarih haritasına eklenen en kritik halkalardan biri olduğunu ve bölgenin tam anlamıyla "doğal bir müze" niteliği taşıdığını vurguladı.