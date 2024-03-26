TRT SPOR'un sorularını yanıtlayan Montella takımın durumuyla ilgili açıklamalar bulundu.

Arda Güler'in büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan Montella "Geçmişte bunu kanıtladı. Bizim oyun kurgularımızı hemen anlayabiliyor mu görmek istiyorum. Oynamaya ihtiyacı var. İyi bir performans göstererek, kulübünde de daha fazla oynama fırsatı olsun isterim." dedi.

Abdülkerim Bardakçı ile ilgili de konuşan İtalyan çalıştırıcı "Şu anda çok iyi durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Geleceğimizin de önde gelen isimlerinden biri. Bizimle birlikte çalışıyor. Oynayabilir de oynamayabilir de." ifadelerini kullandı.

"Derinlere koşu atan futbolcular, futbolda çok önemlidir"

"Hem Kerem hem Kenan bizim sistemimize uygun bir şekilde, forvet arkasında da oynayabilir. Doğal pozisyonları kanat, orada da oynayabileceklerini düşündüğüm için deneyimlemek istedim. Derinlere koşu atan futbolcular, futbolda çok önemlidir. İkisi de o tarz oyuncular. Maç esnasında da yer değiştirebilirler kendi aralarında konuşarak."