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Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

Red Bull KTM ekibinin Güney Afrikalı pilotu Brad Binder, sprint yarışında liderin 1.840 saniye gerisinde ikincilik elde etti. Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Ducati Lenovo'nun İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia ise liderin 2.632 saniye ardında üçüncü oldu.

Yarış boyunca istikrarlı bir performans sergileyen İspanyol sürücü Martin, bitiş çizgisine ilk sırada ulaştı ve 12 puanı hanesine yazdırdı.

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