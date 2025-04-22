Girne ve Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı, bir alkollü sürücü de tutuklandı.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Polisten verilen bilgiye göre, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde dün saat 10.00 sıralarında Mustafa Uzun (E-29) yönetimindeki ZG 796 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden araçların sağından geçtiği sırada, Şinasi Konuloğlu Sokak üzerinde doğru istikametine doğru seyreden ve Ecevit Caddesine çıkış yapmakta olan Murad Ahmadlı (E-24) yönetimindeki ZF 798 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Uzun, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol diz kapağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde dün saat 14.00 sıralarında Ahmet Deniz (E-26) 188 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RP 328 plakalı panelvan araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada üst geçide yaklaştığında, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğundan dolayı yavaşlayan Kenan Anaç (E-58) yönetimindeki TNK 167 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

RP 328 plakalı araç sürücüsü Ahmet Deniz, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.