Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar karşısında alınan yenilgiyi kendi sorumluluğu olarak gördüğünü ifade etti. FB TV’ye konuşan 61 yaşındaki Portekizli teknik adam, “Geldiğimden bu yana en kötü performansımızdı. Gerçekten çok kötü bir maç çıkardık. Belki Trabzonspor maçının ardından takımın toparlanma sürecini tamamlayamamış olması etkili oldu. O maçta hem fiziksel hem de duygusal olarak yoğun bir mücadele verdik. Takım, AZ Alkmaar maçına konsantre olamamış gibiydi,” şeklinde konuştu.

Duygusal olarak maça yeterince hazır olmadıklarını belirten Mourinho, “Kulübede olmamam sonucu etkilemedi, çünkü takımı en iyi şekilde hazırladık. Ancak yaşanan duygusal dalgalanmaların oyuncuları etkilediğini düşünüyorum. Ayrıca listeye yazamadığımız 4 önemli oyuncumuz var; Kostic, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi eksiklikler hissedildi. Tüm bu faktörler sonucu açıklıyor olsa da bu performanstan ben sorumluyum,” dedi.

'Kültürel bir yanlış anlama'

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) verdiği 1 maçlık ceza hakkında da konuşan Mourinho, “Nedeni tam olarak bilmiyorum, açıklama görmedim. Evet, maç sonrası yoğun bir kutlama yaptım, VAR hakemine eleştirilerde bulundum ama hakaret veya saldırgan bir davranışta bulunmadım. Eğer bu kutlama Türkiye’de kültürel bir yanlış anlaşılmaya neden olduysa bunu öğrenmem gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Sivasspor maçına da değinen Mourinho, “Bu maç, diğer tüm lig maçları gibi bizim için çok önemli. Her maçta kazanmayı hedefliyoruz çünkü puan kaybetmemek istiyoruz. Sivasspor çıkış yakalayan bir takım; bizim ise kendi oyun stilimizi sahaya yansıtıp kazanmamız gerekiyor,” şeklinde konuştu.

'Şampiyonun dürüst bir takım olmasını isterim'

Türk futbolu hakkındaki görüşlerini de paylaşan Mourinho, “Ben buraya Fenerbahçe için çalışmaya geldim ama aynı zamanda Türk futboluna katkı sunmak istiyorum. Türkiye çok büyük bir futbol potansiyeline sahip. Ligin daha iyi olmasını dilerim, çünkü Türkiye bu potansiyeli hak ediyor. Amacım şampiyonluk kazanmak, ancak şampiyon olamasak da dürüst bir rekabetin yaşandığı bir ligde şampiyonu tebrik etmekten mutluluk duyarım. Önemli olan, Türk futbolunun gelişmesi,” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.