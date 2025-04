Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini Talisca, Dzeko ve Fred attı. Puanını 75 yapan Fenerbahçe maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Goller attık. Şans bulduk ve gol attık. İlk yarı gol atamadık. İkinci yarı skor yaptık ve sonucu aldık. Bu takım galibiyeti hak etti. Maçın başından beri maçı domine ettik ve kazandık. Değişiklikler yaptık, ikinci yarı değişiklikler yaptık. Oyuna ve takıma denge getirdik. Rakibin atmış olduğu gol bizim top kaybımız ve onların hızlı oyunuyla geldi. Her şey bizim için iyi gitti. İsmail'in sarı kart görmesi bizim için işi zorlaştırdı. Onu çıkararak rencide etmek istemedim. Sarı kartı olduğu için onu değiştirmek zorunda kaldım. 6-8 pozisyonlarında oyuncuyu takip etmeli. Bir kez daha yanlış hakem kararlarından canımız yandı. İrfan çok çalıştı. Büyük şanslar yarattı. Sezonun çoğunu sakat geçirdiler. Ama iyi oyuncu. Onu çıkarmamın sebebi oyuna taze oyuncu almaktı."

"OFANSİF MANTALİTEYE SAHİBİZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, zor maçta oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Mourinho, her zaman umudunun sonraki maçı kazanmak olduğunu belirterek "Ben taraftarların düşünce yapısı ile düşünemem, onların ne düşündüğünü bilmiyorum. Benim her zaman umudum bir sonraki maçı kazanmak, bu her zaman böyle olmuştur. Bugün oyuncularımın performansından memnunum, kolay bir maç değil, kritik kararlar bizim aleyhimizeydi ama oyuncularım mental olarak sağlam kalmayı başardı." dedi.

İşlerin iyi gitmediği zaman her zaman risk aldıklarını dile getiren Mourinho, şunları kaydetti:

"Risk aldık ve galibiyeti hak ettik. Bugün kontra ataktan bir gol yedik bir önceki maçta olduğu gibi kötü pas ve top kaybıyla rakibin harika şutu... Biz ofansif mantaliteye sahip bir takımız maçlara her zaman oyun kurarak risk alarak başlıyoruz. Top kayıplarımızda rakip kontra yapıyor. Arkaya harika pas attılar ve sonrasında gol geldi. Bizim defansif mentalitemizi test edeceğimiz bir durum olmadı, rakip sadece kontra yaptı."

Kalecileri İrfan'a top gelmediğine değinen Mourinho, "Bizim defansif mentalitemizi göreceğimiz bir test olmadı, İrfanın yapmış olduğu bir tane kurtarış yoktu biz topla oynadık ve gol atmaya çalıştık. Devre arasında orta sahayı çıkarıp forvet sokmak zorunda kaldık, işler istediğimiz gibi gitmediğinde çok fazla risk alıyoruz." diye konuştu.