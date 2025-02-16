Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini En Nesyri (2) ve Oğuz Aydın attı. Fenerbahçe maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Jose Mourinho, Galatasaray'a kart göndermesinde bulundu.

"Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Kart sınırındaki oyuncuların temizlemek için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Bizler sadece oyunumuzu oynuyoruz."

DERBİ YORUMU

Mourinho derbi için, "Galatasaray maçı sadece bir maç." dedi.

Jose Mourinho'nun takıma etkisinin kupalar kazanıldığında görüleceğini sözlerine ekleyen Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Ben kendimi, hedeflerimi böyle tanımlarım. Şu anda 3 turnuvadayız, Avrupa Ligi'nde hayattayız. Orada kupayı kazanmak zor olacaktır. Ama biz adım adım hedef koyuyoruz. Gruptan çıktık ve Anderlecht karşısında turu geçmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda iyi durumdayız ama bir maçımız daha var. Ligde normal şartlarda ikincinin 8-9 puan önünde olmamız gerekirdi ama şu anda birincinin 6 puan gerisindeyiz. 2 yıllık kontratım boyunca bu etkiyi göreceğiz. O yüzden hep birlikte bu yıl bir şeyler başarmayı deneyelim."