Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Saint-Maximin'in kış transfer döneminde Napoli'ye transferi gündemdeydi.

Son anda Napoli'ye transferi gerçekleşmeyen Maximin'in bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de aldığı süre oldukça düştü.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile oynanacak rövanş maçının kamp kadrosunda Fransız futbolcunun ismi yer almadı.

Teknik heyet kararıyla kadroya alınmayan Maximin, Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu açıklamasının hemen ardından bir paylaşım yaptı.

28 yaşındaki futbolcunun paylaşımında, "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullanması dikkat çekti.