Sarı yeşilliler şampiyon oldukları 2005-2006 sezonunda 6.haftadan 18.haftaya kadar 13 maç seri galibiyet elde ederek rekor kırmıştı.

Teknik direktör Ali Oraloğlu'nun kaptanlık görevini üstlendiği 17 yıl önceki sezondan sonra üst üste 4. şampiyonlukla 3. yıldızı hedefleyen Mağusa Türk Gücü bu sezon 16 maçının 15'ini kazanırken sadece 2. haftada M.Değirmenlik ile golsüz berabere kalmıştı.

Ligin 3.haftasında başlayan seri galibiyet süreci bugün Türk Ocağı karşısında Emre Özsin'in golüyle kazanmayı başaran Türk Gücü'ne üst üste 14. galibiyetle rekoru getirmiş oldu.

Mağusa Türk Gücü'nün diğer bir hedefi de üst üste 4. lig şampiyonluğuna ulaşarak Baf Ülkü Yurdu'nun 4 sezonluk seri şampiyonluk rekorunu egale etmek olarak belirlendi.