Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı. Helikopter daha sonra boş alana düştü.

Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopterin, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradığı öğrenildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Helikopter kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Kalkış esnasında hastanemizin 4. katına çarpıyor. 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı vefat ediyor. Yoğun sis var, sebebi araştırılıyor." açıklamasında bulundu.