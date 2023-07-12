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Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yaptığı açıklamada "Yangına müdahale yoğun şekilde sürüyor, umarım kısa sürede kontrol altına alacağız" dedi.

Otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle ormana sıçradığı belirtilirken, alevlerin Bodrum'dan da görüldüğü öğrenildi.

Muğla ’nın Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında orman yangın ı başladı. Milas Boğaziçi Mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde tüm hava araçları kalkış yaptı. Hava ekiplerinin yanında yer ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.

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