Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere parti olarak gireceklerini söyledi.

İnce, partisinin İstanbul İl Örgütü ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan İnce, yerel seçimlere değindi.

CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, "Yerel seçimde aynı palavrayı yeniden sunacaklar." dedi.

İnce, şunları kaydetti:

"Şimdi zamanı değil, herkes çekilsin, biz seçime gireceğiz... Yok öyle yağma, biz de seçime gireceğiz. Hiç kusura bakma baştan söylüyorum; 'Oyları bölme, çekil önümüzden.' Geç bu işleri, bir kere çekildik. Kendine güvenmiyorsan zorla mı oy verdireceksin kendine? Çıkacaksın aday olacaksın, öyle yağma yok."

"TEK ADAM DİKTATORYA KURDU"

Memleket Partisi liderinin gündeminde CHP'deki değişim tartışmaları da vardı. "Yüzde 0,1 olmayan partiye 10 tane milletvekili veriyorsun, çünkü tek adamsın." diyen İnce, şöyle devam etti:

"Sana kimse ses çıkaramıyor. Çünkü 20 kere yenilsen yine gitmeyeceksin. Şimdi ne rüzgarı başlatacaklarmış? Değişim rüzgarı. Kişilerin değişmesiyle hiçbir şey değişmez. Kişilerin değişmesiyle başarı gelmez. İlkeler olacak, zihniyeti değiştireceksin. 2010'da Kılıçdaroğlu geldiğinde, büyük bir değişim yaşanmıştı. Niye olmadı? Çünkü 2010'dan 2023'e gelene kadar tüzüğü öyle bir hale getirdi ki tam bir tek adam diktatorya kurdu."