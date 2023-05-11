Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkıda sosyal medyadaki paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.

Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Muharrem İnce de, son 45 gündür FETÖ tarafından sahte dekontlar ve kasetlerle hakkında bir algı operasyonu yapıldığını açıklamıştı.

"Savcılar neredesiniz" diye soran İnce, "Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.

İnce, "Ortada gerçek bir dekont yokken, gerçek bir kaset yokken, gerçek bir jeep yokken; bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir. Olmayan bir kaset ile ilgili “özel hayatın gizliliği" veya "ister gerçek olsun, ister sahte" değerlendirmesi yapmak kumpasçılara hizmet etmektir." açıklamasında bulundu.

MİTİNGLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Dün Memleket Partisi'nin Manisa ve İzmir'de düzenlemeyi planladığı mitingler ertelenmişti.

Partiden yapılan açıklamada, İnce'nin rahatsızlığı nedeniyle yapılamadığı duyurulmuştu. Daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan İnce, FETÖ tarafından sahte dekont ve kasetlerle hakkında bir algı operasyonu yapıldığını söylemişti.