Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nin temsilcileri Yüksek Seçim Kurulu'na çekilme dilekçelerini sundu.

"BAŞARAMADIK"

İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

İnce, "Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık." demiş ve çekilme kararına hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı kanadından peş peşe açıklamalar gelmişti.

MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLAR NE OLACAK?

9 Mayıs itibarıyla yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak.

14 Mayıs'ta kullanılacak pusulalarda ise İnce'nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak.

