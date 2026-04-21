Müjdat Gezen, bu akşam sahnelenen Gırgıriye Müzikali'nde çıkan tartışma sonrası fenalaştı. Söz konusu gerginlik seyirciler ile organizasyon arasında çıktığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası oyun iptal edildi. Çıkan tartışmadan rahatsız olan Müjdat Gezen sahneye çıkarak oyunun iptal edildiğini seyirciye bizzat söyledi. Gezen "Madem bu kadar şikayet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Seyircinin ıslıklarla tepki gösterdiği durum sonrası yarın gösterinin aynı seyirciye yeniden oynanacağı açıklandı.

Gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız."