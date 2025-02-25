Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar trafik kazası geçirdi. Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpıştı.

70 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Sanatçının dün akşam trafik kazası geçirdiği ve Ar'ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında hastanemize başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir.”

O ANLAR KAMERADA

Kaza, saat 20.00 sıralarında Akat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan Onur T. idaresindeki 34 TP 9792 plakalı özel halk otobüsü, Iamze K.’nin kullandığı ve içerisinde sanatçı Müjde Ar (70) ve eşi eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ın olduğu 34 EAC 172 plakalı cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada Müjde Ar ve Ercan Karakaş yaralandı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Kazada cipte bulunan Ar ve Karakaş, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınmayı reddederek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekiplerinin inceleme yaparak tutanak tuttuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR BAKTIK Kİ VURDU"

Olayla ilgili konuşan Süleyman Soykan, "Şuradan hızlı bir şekilde geliyordu. Oradan bir ses duydum. Bir baktık ki küt diye vurdu. Sonra da polisler geldi. Araç marketin oradan çıktı. Bizde zaten buradaydık. Araba hareket halinde hızlı bir şekilde geçerken araca çarptı. Yaralı yok hafifti. Herhalde aracı bir bayan kullanıyordu. Kafasında ufak tefek bir yara vardı. Sonra ambulans ve itfaiye geldi" dedi.