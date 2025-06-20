KKTC’yi bir kez daha ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sözlerine başlayan Cevdet Yılmaz, günübirlik gerçekleştireceği temaslarına dikkat çekti.

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan tarihin en yüksek kaynaklı iş birliği protokolünün hayata geçirileceğini belirterek, protokolün çok yönlü olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman barıştan, diplomasiden ve çözümlerden yana olduğunu vurgulayan Yılmaz, İsrail-İran çatışmasına dikkat çekti.

Yılmaz, “Bu sorunların müzakereyle masada çözülmesi gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Umarız taraflar masaya döner” dedi.

Cevdet Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet olarak, garantör bir devlet olarak Kıbrıs Türkü’nün yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir” açıklamasını yaptı.

Cenevre’de düzenlenen gayriresmi toplantıya işaret eden Yılmaz, iki devletin ortak çalışabileceği, iş birliği yapabileceği güzel bir atmosferin oluştuğunu anımsattı.

Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’de kalan Rum mallarına yönelik gerçekleştirdiği tutuklamalara işaret ederek, “Bunlar iyi niyetle bağdaşmıyor, iş birliği yapma ruhuna uymuyor…” dedi ve karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Cevdet Yılmaz, “Rum Yönetimi’nin KKTC’nin iş dünyasına yönelik çalışmalarına kayıtsız kalınmayacağını buradan ifade etmek istiyorum” dedi.