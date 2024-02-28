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"Girne çarşısının park yeri sorununa 150 araç kapasiteli yeni otoparkımız ile rahatlatma getireceğiz. 15 gün içinde hizmete açmayı planladığımız otoparkta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor… Az laf, çok iş…"

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

Murat Şenkul, çarşıdaki park sorununa yeni yapılacak olan 150 araç kapasiteli otopark ile rahatlama getireceklerini kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından Girne çarşıdaki trafik sorunu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Tatar, Avrupa Komisyonu yetkilisi Mario Nava ve heyetini kabul etti

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