İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı Ankara'da yapıldı. Tek aday olarak seçime giren Müsavat Dervişoğlu, bin 180 delegenin tamamının oyunu alarak ikinci kez genel başkanlığa seçildi.

İYİ Parti bugün 4. Olağan Kurultayı'nı Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

"HER ZAMAN İLERİYE, DAİMA İLERİYE GİDECEĞİZ"

Müsavat Dervişoğlu, tekrar genel başkanlığa seçilmesinin ardından delegelere teşekkür etti.