Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yavuz, deprem sonrasında olumsuz bir duruma ilişkin bildirim almadıklarını belirterek, saha taramalarının yapıldığını kaydetti.