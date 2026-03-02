Bunlar da ilginizi çekebilir

Yavuz, deprem sonrasında olumsuz bir duruma ilişkin bildirim almadıklarını belirterek, saha taramalarının yapıldığını kaydetti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

