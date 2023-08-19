Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Pile’ye yol yapmak isteyen KKTC makamlarına karşı çıkan Birleşmiş Milletler’i kınadı.

KKTC’nin eşit egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu ifade eden Sarıgül, Rum kesimini ve Yunanistan’ı uyardı.

Sarıgül, “Ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz” dedi.

Sarıgül açıklamasının devamında şunları söyledi:

BM Barış Gücü, KKTC’nin insani amaçlı yol projesini engelliyor, ABD Kıbrıs Rum tarafına uyguladığı silah ambargosunu kaldırıyor. Ben de can Erzincan’dan uyarıyorum: Bizim için Erzincan neyse Kıbrıs odur.