Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, 65/2007 Belediye Personel Yasası’nda gerekli tadilatların yapılması ve Sınav Tüzüğü’nün geçirilmesi taleplerinin karşılanmaması üzerine yarından itibaren başlayacak grevin, Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile yapılan görüşmede mutabakata varılması nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmede Bakan Dursun Oğuz ile görüşen BES Başkanı Yalınkaya “Sayın bakana taleplerimizin yerine getirilmediği için eylem başlattığımızı anlattık, kendisiyle yüz yüze görüşürken Türkiye’de olan başbakanımızla da telefonla görüşüp mutabakat vardık, eylemi askıya aldık” dedi.

Yalınkaya, yapılan görüşmeler sonucunda süresiz eylemin 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar askıya aldıklarını vurguladı.

OĞUZ: 24 MART TARİHİNE KADAR SÖZ ALDIK, BU TARİHE KADAR SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 65/2007 Belediye Personel Yasası’nda gerekli tadilatların yapılması ve Sınav Tüzüğü’nün geçirilmesi taleplerinin karşılanmaması konusunda BES yetkilileriyle sürekli görüşme yaptıklarını fakat bir türlü sonuca varamadıklarını anlattı.

Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) çalışanların yaşadığı sorunlar nedeniyle süresiz grev karar aldığına dikkat çeken Oğuz, BES yetkilileriyle birlikte toplantı yaptıklarını, Türkiye’de bulunan Başbakan Ünal Üstel’in de telefonla toplantıya katıldığını söyledi.

Toplantı sonunda mutabakata varıldığını ifade eden Dursun Oğuz, 24 Mart tarihine kadar söz aldıklarını belirterek, “Bu fırsatı bize verdikleri için BES Başkanı Mustafa beye ve ekibine teşekkür ederim “dedi.

Oğuz, sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini ve 24 Mart tarihine kadar bu sorunun çözülmesi için her şeyin yapılacağını kaydetti.

Öte yandan, toplantıya Bakanlık Müfettişi Fırat Yılmaz ve Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen de katıldı.

65/2007 Belediyeler Personel Yasası tahtında hazırlanacak olan atama ve sınav tüzüğünün daha kapsamlı uygulanabilmesi için hazırlanacak olan yasa tadilatı 24/03/2025 tarihine kadar Bakanlar Kurulu tarafından meclise gönderilmesi sağlanacak.