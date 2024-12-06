Polisin açıklaması şöyle:

05.12.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren giyim, takı ve çanta satışı yapılan bir mağazaya müşteri olarak giden A.Ş.(K-38) ve G.Ş.(K-17)’nin, mağaza içerisinde satışa sunulan toplam 9.650 TL değerindeki muhtelif kıyafet, çanta ve takıyı alıp, kasada ödeme yapmadan mağaza dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.