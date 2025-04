Myanmar'da askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesinin haberine göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölen ve yaralananların sayısı arttı.Depremlerdeki can kaybı 3 bin 354'e, yaralanan kişi sayısı ise 4 bin 850'ye yükseldi.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan 653 kişiyi kurtarırken, kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmalar sürüyor.

BM, yardımların halka ulaştırılmasının önemini vurguladı

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) mevcut Başkanı Jerome Bonnafont, gazetecilere, Myanmar halkına yönelik yardım, kurtarma ve kalkınma çalışmalarının güçlendirilmesi konusunda üye devletlerin mutabık kaldığını belirtti.

Myanmar askeri yönetiminin, isyancı grupların kontrolündeki bölgelere yardımların ulaşımını engellemesine yönelik endişelere değinen Bonnafont, üye devletlerin, insani yardımların kesintisiz ve ayrımcılık gözetilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaşması için güvenli ve elverişli ortamın oluşturulmasının önemini vurguladığını kaydetti.

Bangladeş, Myanmar'a daha fazla insani yardım sağlamaya hazır olduğunu açıkladı

Bangladeş'te geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ile yaptığı görüşmede depremin ağır hasar bıraktığı Myanmar'a daha fazla insani yardım sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Yunus ve Min, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Bengal Körfezi Çok Sektörlü Bilimsel, Teknik ve Eğitim İşbirliği Örgütü (BIMSTEC) toplantısı marjında bir araya geldi.

İkili, deprem sonrası Myanmar'a sağlanacak insani yardımları görüştü.

Myanmar askeri lideri Min'e, depremlerin yol açtığı can kayıpları nedeniyle taziyelerini ileten Yunus, Myanmar halkına daha fazla insani yardım, ekipman ve arama kurtarma ekibi desteği sağlayacaklarını belirtti.

Yunus, "Daha fazla insani yardım ve destek sağlamaya hazırız. Gemilerimiz hazır." ifadesini kullandı.

Görüşme kapsamında, ikilinin, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) Myanmar'a geri gönderilmesine yönelik çabaları da ele aldığı kaydedildi.

ABD, Myanmar'daki depremlere "yetersiz" müdahale ettiğine yönelik eleştirileri reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Myanmar'da meydana gelen depremlere müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin dış yardımları durdurmasının ardından Myanmar'da depremden etkilenen bölgelere yardım etmek konusunda geri planda kaldığına dair eleştirileri reddeden Rubio, ülkesinin "dış yardımlar için ödenen milyonlarca dolardan geçinen sivil toplum kuruluşlarını fonlamayacağını" ifade etti.

Rubio, ABD'nin diğer ülkelere yapılan yardımlar ve ulusal çıkarları arasında denge kurmak zorunda olduğunu belirterek, "Dünyanın hükümeti biz değiliz." şeklinde konuştu.

"Çin ve Hindistan gibi diğer zengin ülkelerin" de insani yardımlar konusunda kendi payına düşeni yapması gerektiğini savunan Rubio, "Elimizden geldiğince yardım edeceğiz ama orası kolay çalışılabilen bir yer değil. Orada bizi sevmeyen bir askeri cunta var." ifadelerini kullandı.

"Yetersiz" müdahale eleştirileri

Demokrat Partili Senatörler, 2 Nisan'da, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Myanmar'da çok sayıda can kaybına neden olan iki depreme karşı geciken "yetersiz" müdahalesini eleştirerek, "daha güçlü" acil yardım çağrısında bulunmuştu.

Senatörler, Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin Myanmar'daki depremler için bölgeye arama kurtarma ve yardım ekipleri gönderdiğini hatırlatırken, "Trump yönetiminin dış yardımları kesmesi ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansını (USAID) zayıflatması nedeniyle" ülkenin söz konusu olaya yeterli müdahalede bulunamadığını savunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Deprem, komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.