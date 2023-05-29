Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız" mesajı için parti kurmayları "O bir moral motivasyon konuşmasıydı. İleriye dönük bir kararı ifade etmez" dedi.

CHP lideri edindiğim bilgilere göre 6 lider ile görüşmesinden önce de sonra da kurmayları detaylı olarak değerlendirmelerde bulundu. O değerlendirmeler sırasında MYK üyeleri istifalarını genel başkana sundu. Ancak Kılıçdaroğlu "Bu gece için erken" dedi. Tekrar bir MYK ardından PM ve il başkanları ile toplantı yapacağını söyledi. "En doğru kararı hep birlikte verelim" dedi.



CHP'de hızlı bir değerlendirme ve özeleştiri süreci olacak ona göre de yol haritası şekillenecek "Seçimi kaybetmemiş gibi davranmayacağız özeleştiri yapacağız ve kendi değişimimizi gerçekleştireceğiz" mesajları veriliyor.



KAĞITLAR YENİDEN KARILIR VURGUSU VAR

İmamoğlu'nun değişim mesajı için de dün gece Kılıçdaroğlu ile uzun uzadıya görüşüp değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor. Dediğim gibi dün akşam Kılıçdaroğlu'nun konuşması ileriye dönük bir kararı ifade etmiyor diyen parti kurmayları CHP'de değişim mesajını dile getiriyor. Bu sabah itibariyle ancak bunun nasıl ve ne şekilde olacağını yapılacak değerlendirme toplantıları sonrası göreceğiz. Önce Meclis'te vekillerin yemin töreni var o beklenecek ertesi gün parti grubu şekillenecek. Bu dönem Grup Başkanlığını Özgür Özel'in yapması bekleniyor.