Türkiye’de İstanbul’un Silivri ilçesinin açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından 4.4 büyüklüğünde artçı meydana gelirken yurttaşlar sokaklara dökülürken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil.

Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.

Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım.

Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir.

Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.”