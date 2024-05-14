Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Yenidal Köyü kırsalında, yer altından seslerin geldiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada “Büyük bir depremin habercisi” notuyla paylaşıldı.

Görüntüde yer alan seslerin sebebini uzaktan tespit etmenin zor olduğunu söyleyne Prof. Dr. Naci Görür, “Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor.” dedi. Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı söz konusu iddiayı Prof. Dr. Naci Görür’e sordu.

Sesin yüzeyden gaz çıkışını andırdığını söyleyen Görür, “Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar.” ifadesini kullandı.