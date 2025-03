Naimoğulları, yaptığı açıklamada birlik başkanlığı görevine hiçbir zaman tutku ile bağlı olmadığını, üreticilerin haklarını savunmak için bir araç olarak gördüğünü vurguladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

ÇOK DEĞERLİ ÜRETİCİ KARDEŞLERİM VE MÜCADELE ARKADAŞLARIM

İnanın ki hayatımda birçok zorluklar yaşadım birçok mücadeleler verdim ama bugün benim için en zor olan sizlere bu yazıyı yazmak olmuştur.

Tam 20 yıl, yani 2005 yılında başlatmış olduğum birlik başkanlığı mücadelemi 2025 yılına kadar getirdim. Bugün görüyorum ki halen ısrarla bu göreve devam etmemi isteyen binlerce üretici arkadaşım var. Bu bana gurur veriyor, bu bana güç veriyor. Bu sevgiyi bu güveni kazanmak ve hiç aralıksız her girdiğim seçimde %90’lara yakın oy almak kolay değildir. Benim açımdan hiçbir zaman hiçbir dönem başkanlık koltuğu bir sevda olmamıştır, bir araç olmuştur.

Benim en büyük amacım, her zaman hayvancılık sektörünü daha ileriye taşımak ve üreticilere yardımcı olmaktır. Bu uğurda dik durarak boyun eğmeden sizleri yardımıyla her türlü mücadeleyi vermekti. Her gün yüzlerce üretici arkadaşım beni arayarak “Başkan sakın görevini bırakma, adaylığını açıkla” demektedir. Bu da gösteriyor ki üretici ile biz bir aile olmuşum. Güven, disiplin, sözünün arkasında durmak, sevgi ve saygıyı korumak ve dik durmak çok önemlidir. Bu sebeptendir ki ben sözümün arkasında durmaktan asla vazgeçmem ve ne söz vermişsem yerine getiririm. Verdiğim sözü tutmak hem sektörün geleceği hem de mücadelenin bitmemesi açısından çok önemlidir ve doğru olandır.

2022 YILI GENEL KURULUNDA VERMİŞ OLDUĞUM SÖZÜ YERİNE GETİRMEK BENİM BOYNUM BORCUDUR.

Bu süreçte olumlu veya olumsuz hiçbir resmi açıklama yapmamama rağmen aday olacakmışım gibi hava yaratılmış ve üzücü birçok söylemler konuşulmuştur. Bu konularda neyin ne olduğu bugüne kadar yaşananları üreticiler zaten bilmektedir. Bizim derdimiz hiçbir dönem birlik binasındaki başkanlık koltuğu olmamıştır. Sadece üreticinin mandırası, çiftliği ve köydeki kahve içilen ortam olmuştur. Biz sorunları koltukta oturarak değil gücümüzle, duruşumuzla ve mücadelemiz ile her zaman çözdük.

2022 yılı genel kurulunda bir söz verdim. Ve bu benim son Genel Kurulumdur dedim. Ben sözümün arkasındayım ve ne isterse olsun 22 Marttaki Genel Kurulda ADAY OLMAYACAĞIM. Bundan sonraki mücadelemi ölene kadar gücümün yettiği yere kadar yıllarca olduğu gibi sizlerle birlikte sokakta, çiftlikte, mandıralarda yani üreticinin nerde sorunu varsa ben orada olacağım.

Bir şey bitmiş değildir. Yeni bir dönem başlayacaktır. Koltuk bir araçtır. Var olan sizlerin gücü var olan yıllarca birlikte yürüdüğümüz yolların dayanışması ve benim bundan sonraki süreçte ne yapacağımdır. Beni tanıyorsanız ne yapacağımı ve bundan sonraki süreçte de mücadeleyi bırakmayacağımı tahmin edebilirsiniz. Aday olmayacağımdan dolayı birçok üretici arkadaşım bana kızgın olabilir, bana darılabilir. Sizden ricam bana asla gönül koymayın, bana asla kızmayın. Eğer ben verdiğim sözün arkasında durmazsam bundan sonraki süreçte de sizlere faydalı olamam, bu sözün altında kalırım ve her gün bunun ağırlığıyla yaşamak zorunda bırakılırım.

Sizlerden ricam 20 yıldır birlikte mücadele ettiğimiz birliğimize sahip çıkmanızdır. Sizlerden ricam hiç korkmadan ve çekinmeden hemen karar verip birliğin yönetimine ve başkanlığına aday olunuz, cesaretli olunuz.

Ben var gücüm ile aday olacak olan başta genç arkadaşlarımın yanında olacağım. Geleceğinize ve ekmeğinize sahip çıkınız. Asla siyasete ve siyasetçiye alet olmayınız. Siyasetçinin adamı ve siyasetçinin koltuk değneği asla olmayınız. Dik durunuz kişisel çakırlarınızı bir kenara koyarak, sektör için mücadele ediniz. Tek tek kurtulamazsınız. Birlikte olursanız, birlikte mücadele edersiniz başarılı olabilirsiniz.

Ben ve arkadaşlarım 2005 yılında bu göreve başladığımızda ne bir birlik ne de birliğin itibarı söz konusuydu. Hiçbir şeyi olmayan bu birliği yıllarca sokaklarda mücadele ederek, ülkenin en güçlü en büyük birliği haline getirdik.

Umarım bizden sonrakiler de bu anlayış içerisinde olup aldıkları yerden daha ileriye götürürler. Ben başkanlık dönemimde 20 yıl sizler için sektör için verdiğim mücadeleden dolayı gururluyum ve haklarımı sonuna kadar helal ediyorum.

Sizlerde bana gönül koymadan sevgi saygıyı kaybetmeden haklarınızı helal ediniz. Sizin içinizde sizin yanınızda sizin evinizde ve sizin sofranızda birlikte yemek yemeğe devam edeceğim.

Hepinizi seviyor ve yanaklarınızda öpüyorum.

(Vet.Hekim)

Mustafa NAİMOĞULLARI

Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği