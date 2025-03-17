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İlk kontrolleri yapılan yaşlı kadın, sedye ile camiden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Camide teravih namazı kılınırken kadınlar bölümünde oyun oynayan çocuklar, bacaklarından rahatsız olduğu için oturarak namaz kılan bir kadının taburesini aldı.

Olay önceki akşam Firuzköy Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi.

Avcılar’da namaz sırasında taburesi çocuklar tarafından çekilen kadın, düşerek yaralandı.

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