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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, yazılı açıklamasında, narenciyede durgunluk yaşandığına işaret ederek, alımların iyi başladığını ancak bunun kısa sürdüğünü ifade etti.

Akçın, narenciyeyle ilgili duyumlarına işaret ederek, her yıl Ocak ayına kadar Limon ve Greyfrut hasadının tamamlandığını, Ocak’tan sonra da Mandoranın hasadının başladığını, ancak bu yıl hiçbir  ürünün hasadının başlamadığını kaydetti.

Akçın, hasadın başlamasının daha fazla geciktirilmesi halinde olgunlaşan Mandora ürününün yerlere  döküleceği uyarısında da bulundu.