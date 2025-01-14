Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar isimli sanık da delilleri gizlemekten 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.



Soruşturmaya ilişkin ise yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin ardından Narin'in evindeki, yani cinayetin işlendiği yer olduğu iddia edilen alandaki halıların yıkandığı ileri sürülmüştü.

Habertürk'te yer alan habere göre, Narin Güran cinayetinde Güranların evindeki halıların incelenmesi tamamlandı. Önce evde bütün halıların üzerinde mavi ışık taraması yapıldı. Yapılan bu çalışmalarda, halılar üzerinde muhtelif sayıda kıl örnekleri ve bulunan lekeler önce numaralandı.

Ardından elde edilen bulguların daha sağlıklı şekilde incelenmesi için halılar Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.

Tamamlanan incelemenin ardından halılar Güran ailesine iade edildi.

İade edilen halıların çeşitli yerlerinde incelenmek üzere kesilerek parçaları alınan bölümler dikkat çekti. Mahkeme dosyasına giren halıların Kriminal Raporunun ayrıntıları da ortaya çıktı.

EVDE YAPILAN İLK İNCELEME

Jandarma ekipleri, küçük Narin 21 Ağustos günü kaybolduktan 3 gün sonra, yani 24 Ağustos günü Arif Güran’ın evinde ilk incelemeyi yaptı.

25 Ağustos günü de devam eden incelemelerde bir adet forma, yastık kılıfları, siyah bir tişört, battaniye, mor renkli çocuk giysisi, saç tokası ve bir çift ayakkabı incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi.

Gönderilen bu bulgular üzerinde kan tespit, sperm tespiti ve bulunabilecek bir DNA profili incelenmesi istendi.

HALILAR MERCEK ALTINA ALINDI

Ardından evde bu kez halılara yönelik bir inceleme yapıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri evin odalarında serili bulunan ve katlanmış olarak evde yer alan tüm halı ve yollukların üzerinde, sperm, kan, kıl, tüy, tükürük izi, ter izi, kusmuk izi gibi olayla bağlantılı olabilecek şüpheli bir bulguya ulaşmak için mavi ışık yani luminol çalışması yaptı.

Halılar üzerinde lekeler ve muhtelif sayıda kıl bulunması üzerine halılar detaylı incelenmek üzere bu kez evden alınarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi.

HALILAR KESİK HALDE İADE EDİLDİ

Kriminal ekipleri, 17 Eylül günü gönderilen halılar üzerinde tespit edilen lekelerde, cinayetle bağlantılı olabilecek bir DNA bulgusu aramaya başladı.

Laboratuvarda yapılan inceleme tamamlandı. Tamamlanan incelemenin ardından halılar Arif Güran’a teslim edildi. Teslim edilen halılarda parça olarak kesilmiş bölgeler dikkat çekti. Halılarda DNA olabilecek lekelerin bulunması üzerine o bölgelerin bu yüzden kesilerek incelemeye alındığı öğrenildi.

HALIDAKİ DNA'NIN SAHİBİ BELLİ DEĞİL

Eve gönderilen halıların Kriminal raporu da mahkeme dosyasında yer aldı. İncelenen halı ve yolluklar üzerindeki ayrıntılı rapor özetle şöyle:

İki parça yolluk (BN:9) üzerinden alınan leke numunesinden, halı parçası (BN:14) üzerinden alınan leke numunesinden, erkek genotipine sahip bir bireye ait DNA profili elde edilmiştir.

Elde edilen DNA profili/profilleri (karışım DNA profili/profilleri hariç), JDNA Profil Verilerinde (Jandarma Kriminal Başkanlığı Ankara, İstanbul ve Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlükleri, Biyolojik İnceleme Laboratuvarlarınca tutulan) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Biyolojik İncelemeler Şube Müdürlüğü Laboratuvarlarında bulunan "Sahibi Tespit Edilemeyen Olay Yeri DNA Profilleri ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 80/2 noi maddesi ve Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in 14/2'nci maddesi gereğince alınacak karar tarafımıza ulaştırılıncaya kadar laboratuvarımızda muhafaza altına alınan kişilere ait DNA profilleri arasında taranmış ve benzer profile rastlanmamıştır.



YASTIKTA GİZEMLİ DNA

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığının 24 Ağustos 2024 tarihli, Sayı: E-50502561-270.03.99-31400612 sayılı yazısı ile "21.08.2024 tarihinde, Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi Tavşantepe Mahallesinde meydana gelen "Kayıp Çocuk" olayı ile ilgili olarak" gönderilen ve Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün 26 Ağustos 2024 tarihli, Sayı: Z-18986836-530.01.05-31428823 sayılı, VAN-BYL-2024-1321 numaralı uzmanlık raporunda belirtilen "Yastık kılıfları (BN:3) üzerinden alınan 1-4 nolu leke numunelerinden" elde edilen DNA profili ile UYUMLU OLDUĞU, elde edilen diğer DNA profilinden FARKLI OLDUĞU, tespit edilmiştir.

b. VAN-BYL-2024-1338, VAN-BYL-2024-1362, VAN-BYL-2024-1363 numaralı uzmanlık raporlarında belirtilen DNA profillerinden ve Narin GÜRAN isimli çocuğun ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak daha önce gönderilen tüm bulgulardan elde edilen DNA profillerinden FARKLI OLDUĞU, karışım DNA profilleri içerisinde BULUNMADIĞI, tespit edilmiştir.