Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma başladı.

Baba Arif Güran mütalaa sonrası eşinin suçsuz olduğunu savunurken, ‘Ben kızım için canımı veririm. Ben Narin’e nasıl önem gösterdiysem annesi de bir milyon kat önem göstermiştir.’ dedi.

SAVCI: TÜM SANIKLAR SUÇ ORTAĞI

Narin Güran cinayeti davasında duruşmada savcı mütalaasını okudu.



Savcı, 'Aile polisleri yanlış yönlendirdi. Sanıklar eylemlerini müşterek fail olarak işledi. Suçlular ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalı. Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok. Narin'i boğmak suretiyle ölümüne sebep oldular.' dedi.



Savcı mütalaasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:



Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran’ın saat 15.10 ile 15.40 arasında uyumlu oldukları ve birlikte oldukları tespit edildi. Bu birliktelik ışığında söz konusu sanıkların eylemleri konusunda iştirak tanımı değerlendirildiğinde her bir suç ortağı fail konumundadır.



ORTAK HAREKET ETTİLER

Bildikleri gerçeği açıklamamaları nedeniyle Narin Güran'ın ölüm sebebinin ortaya çıkmasına engel oldukları ve Narin Güran'ı boğmak suretiyle ölümüne sebep oldukları ve suça iştirak ettikleri tespit edildi.

'MAHKEME, ELİNDEN GELEN ÇABAYI ORTAYA KOYUYOR'

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasına katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Osmaniye Milletvekili ve Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, adliye önünde açıklamalarda bulundu. Maddi gerçeğin mahkeme tarafından ortaya çıkarılacağını ifade eden Yanık, 'Mahkeme heyetimizin de dosyaya çok hakim olduğu, en ufak detayları dahi ortaya çıkarabilmek için elinden gelen çabayı ortaya koyduğunu görüyoruz.' dedi.

‘FAİLLERİN EN AĞIR CEZAYI ALMASI AVUKATLARIMIZ MÜCADELE VERİYOR’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sıla ve Narin cinayeti davaları ile ilgili, 'Faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarımız yoğun mücadele veriyor. Köydeki diğer çocuklara yönelik psikososyal destek ekibi kurduk, travmaları atmaları için çalışmalarımızı sürdürdük' dedi.

15:30'A KADAR ARA

Narin Güran cinayeti davasında duruşmaya saat 15.30'a kadar ara verildi.

BABA GÜRAN: İNKAR ETTİĞİ İÇİN AĞABEYİM TOKAT ATTI

Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında, tanık olarak dinlenen Salim Güran'ın işçisi 15 yaşından küçük R.A., çoban A.A. ve Narin'in amcası Erhan Güran'ın ifadelerinin ardından, Baba Arif Güran dinlendi. Mahkeme başkanının tanık beyanlarına söyleyeceği veya araştırılmasını istediği bir şeyin olup olmadığını sorması üzerine Arif Güran, "O videoda ben de vardım. Yemeğe gittik. 'A.A. orada olduğu için biz A.A.'yı çağırın' dedik. O adam, sabit. Akşam 6,5’ta köye girdiği için kimi gördüğünü sormak için çağırdık. A.A. ile konuştuğumuzda inkar etti, ağabeyim de bir-iki tokat vurdu" dedi.



'KAMERANIN BOZULMASI O GÜNE Mİ DENK GELDİ?'



Oğlu Enes'in neden olmadığı sorusuna ise "Aile komple toplanacak diye bir şey planlanmadığı için Enes de yoktu.

Oraya yemeğe gittik, özellikle planlanmış bir toplantıya değil. Benim kızım gitmiş, ruhum gitmiş. 'Allah için çağırın, benim kızımla ilgili bilgi versin' dedim. Ama maalesef kimse görmemiş kızımı.



Bütün tesadüfler benim kızımın ölümüne mi denk geldi? Benim kızım Türkiye'ye mal oldu. Bu kadar önemli bir dosyada kameranın bozulması o güne mi denk geldi?' diye konuştu.

İTİRAFÇI BAHTİYAR SORULARI YANITLADI

Duruşmada tutuklu sanık itirafçı Nevzat Bahtiyar da soruları yanıtladı.



Mahkeme başkanının, 'Araştırılmasını istediğin bir şey var mı?' sorusuna Nevzat Bahtiyar, 'Hayır, yok. Narin'i ben öldürmedim.' yanıtını verdi.



Oğlunun o gün işe gittiğini belirten Bahtiyar, 'Salim Güran oğlum üzerinden beni tehdit etti. Hangi futbol okuluna gittiğini biliyorum' diyerek yanıtladı.



Avukatın, 'Olay günü Necmettin Kaya ile 79 saniyelik konuşmanız var. Ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz?' sorusunu ise, 'Yok' diyerek yanıtladı.NEVZAT BAHTİYAR: BİLMİYORUM, HATIRLAMIYORUM



Mahkeme başkanının ve avukatların sorularına, Bahtiyar şöyle cevap verdi:



(Olay günü) Oğlun Muhammed evde miydi?



Bahtiyar: Hatırlamıyorum.



Salim, oğlunun hangi futbol okuluna gittiğini nereden biliyor?



Bahtiyar: Bilmiyorum, kaydetmedim. Büyük oğlum onu kaydetti, ben bilmiyorum.



Salim bunu bilebilir mi?



Bahtiyar: Bilmiyorum.



28 Ağustos'ta ne yaptığını hatırlıyor musun?



Bahtiyar: Üzerinden 4 ay geçmiş, hatırlamıyorum.



Kamera kayıtlarında Salim'in köydeki ilişkileri soruluyor. 'Orada yok' diyorsunuz. Ancak daha sonraki açıklamalarda var diyorsunuz?



Bahtiyar: Hatırlamıyorum.



Narin'in cenazesini alıp evden çıktın, sonrasını anlatır mısın?



Bahtiyar: Ben cenazeyi aldım, araca bıraktım. O sırada Salim geldi, battaniyeyi aldı. O sırada nereye gittiğini bilmiyorum.



Narin'in çantasını dereye götürme esnasında açtın mı?



Bahtiyar: Hayır, sadece kemerini aldım, torbayı bağladım.



Narin'in raporunda iç çamaşırında PSA bulunmuş. Sperm öncesi bir bulgu.



Bahtiyar: Ben öyle bir şey yapmadım. Narin'in üzerine bir taş bıraktım.



Orada 38 dakika ne yaptınız?



Bahtiyar: İlk önce ip aradım. Çuvalın ağzını kapatmak için bekledim. Çuvalın içindeki kancayı ben koymadım, beni takip etmiş olabilirler.



Siz bu cinayeti Salim Güran'ın işlediğini ve ailenin de size iftira ettiğini mi düşünüyorsunuz?



Bahtiyar: Salim, kendi ağzıyla bana Narin'i öldürdüğünü söyledi. Bana niye iftira attıklarını bilmiyorum.

AMCA SALİM SİYAH TAKIM GİYDİ

CNN TÜRK spikeri Kaan Temeltaş duruşmadan dikkat çeken ayrıntıları şöyle paylaştı:

Salim Güran baş şüpheli şu an ifade veriyor. Amca Güran, ‘Çok önemli bir şey söyleyeceğim diyor. ‘Dara karakolunun mobesesi kediyi bile görür. Israrla karakol komutanına söylüyorum. Necmettin Kaya da Nevzat’ın kaynıdır, orda nöbet tutuyor.’ dedi.

Hakim ise ‘Tam tersi senin akrabaların da orada çalışıyor dediğinde korucunun askeri üsse girip kamera kayıtları ile oynandığını mı söylüyorsun?’ diye soru soruyor. Salim Güran ise ‘Olabilir’ Şeklinde yanıtlıyor.