Lefkoşa'da "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" suçundan tutuklanan A.O.J. ve M.J., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Temmuz tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi'nin, Küçük Kaymaklı'da yaşayan zanlıların uyuşturucu madde tasarruf edip sattıkları yönünde bilgi aldığını söyledi.

Evde uyuşturucu bulundu

Polis, aynı gün belirtilen adrese gidildiğini ve zanlı M.J.'nin evde tespit edildiğini belirtti. Zanlının huzurunda yapılan aramada, A.O.J.'nin kullandığı yatak odasında yaklaşık 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan makas, çakmak ve naylon parçası bulunarak emare olarak alındı.

Arama devam ettiği sırada A.O.J.'nin eve geldiği, bunun üzerine her iki zanlının da tutuklandığı ifade edildi.

Suçunu itiraf etti

Polis, A.O.J.'nin suçunu kabul ettiğini ve verdiği gönüllü ifadede, uyuşturucu maddeyi 13 Temmuz'da adını bilmediği Sudan uyruklu bir şahıstan 240 euro karşılığında satın aldığını, bir kısmını ise kullandığını söylediğini mahkemeye aktardı.

Laboratuvar incelemesi yapılacak

Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderileceğini, muhafazada kullanılan naylon parçası ile makas ve çakmağın ise PGM Parmak İzi Şubesi tarafından inceleneceğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek zanlılar A.O.J. ve M.J.'nin soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.