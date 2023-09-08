Ülkemizde dün üç farklı uyuşturucu olayı gündeme geldi.

Polis ekiplerinin yoğun çabası sayesinde uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Polis üç farklı olayda üç kişiyi tutuklayarak haklarında yasal işlemler başattı.

Metehan'da yakalandı...

Metehan Kara Geçiş Kapısında Yakalanan Şüpheli (M.Ö., E-43): 07.09.2023 tarihinde saat 17:00 sıralarında, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, GKRY Bölgesi’nden KKTC’ye giriş yapan M.Ö. (E-43) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Kullanımındaki araçta uyuşturucu bulundu

Dün saat 19:00 sıralarında Gazimağusa’da, S.B. (E-47) isimli şahsın kullanımındaki araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 35 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet cam pipo bulundu. S.B. tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

62 yaşındaki şahsın evinde uyuşturucu bulundu

Dün Çatalköy’de, E.Ö. (E-62) isimli şahsın kaldığı ikametgah polis tarafından arandı. Yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Ayrıca, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet banknot, 2 adet pipet, 1 adet kredi kartı ve 2 adet şeffaf naylon da emare olarak alındı. E.Ö. tutuklandı ve soruşturma sürüyor.